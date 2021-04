Première baisse de la demande d'emploi en Wallonie depuis le début de la crise

Le volume de personnes entrées le plus récemment dans la demande d'emploi s'oriente par ailleurs largement à la baisse (-17,6%), alors que le nombre de demandeurs d'emploi inoccupés depuis un an à moins de deux ans augmente fortement (+25,1%).

Cela représente une diminution de 5.975 demandeurs d'emploi par rapport à février dernier, et de 363 en un an.

Le nombre de demandeurs d'emploi inoccupés a diminué de 0,2% en mars, pour s'établir à 202.978 personnes. Le taux de la demande d'emploi reste relativement stable à 12,7%, contre 12,8% fin mars 2020 et 12,6 % un an auparavant.

En mars, le Forem a également diffusé 38.129 offres d'emploi, soit 16% de plus qu'un an auparavant. Les secteurs d'activités qui enregistrent les plus fortes hausses en un an sont les administrations publiques, la construction, le commerce de gros et de détail ainsi que la santé et l'action sociale.