Coronavirus - Wallonie Santé lance le prêt ProPulsion Santé pour soutenir les institutions de soins

Cette aide a été développée en collaboration avec la Sowalfin (prêt ProPulsion lancé récemment), mais elle en diffère par quelques caractéristiques dont le montant maximal notamment. Les montants varient de 100.000 à 1,8 million d'euros au maximum.

Il s'agit d'un prêt qui s'inscrit dans les mesures de soutien déployées par Wallonie Santé dans le cadre de la crise sanitaire.

"Ce prêt subordonné vise à restaurer la solvabilité de ces structures, tout comme les hôpitaux généraux et psychiatriques, les structures pour personnes handicapées, les services et centres en santé mentale et les Associations de Santé Intégrée (ASI)", souligne Wallonie Santé.