Le coup de gueule d’Yves Van Laethem après «la Boum»

« Ce que nous faisons aujourd’hui aura un impact sur les hospitalisations d’ici deux à trois semaines. Cela déterminera aussi les perspectives que nous aurons pour les écoles, l’enseignement supérieur et les assouplissements que tous espèrent voir se produire au début du mois de mai. Ce que certains ont fait hier ne va pas nous aider à obtenir cet objectif. La légère baisse ne doit pas signifier que l’on peut faire n’importe quoi, parce que nous aurions un prix à payer. »

N’oublions pas les règles de base, laissons le vaccin progression et gardons un œil sur notre santé et notre rôle que nous avons pour la santé des autres et aussi pour le travail considérable qui est fait dans les hôpitaux depuis des mois et des mois.