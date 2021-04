« Des faits inacceptables » : Alexander De Croo condamne les faits du bois de la Cambre

Plusieurs dizaines de policiers, sept chevaux de la police et huit manifestants ont été blessés jeudi lors de l’évacuation du bois de la Cambre, selon le dernier bilan de la soirée donné par la porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles Ilse Van de keere. Il y a eu en outre 22 arrestations, dont 18 administratives et quatre judiciaires. Un bilan définitif sera communiqué vendredi en fin de matinée.

Rien ne peut justifier un tel comportement. Certainement pas à un moment où les hôpitaux se remplissent et où tous les acteurs de la santé se démènent jour et nuit pour trouver des lits et prodiguer des soins vitaux. Suivre les règles maintenant est une marque de respect pour le personnel soignant et combiné à la vaccination, ouvrira la voie à des jours meilleurs. »