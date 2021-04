«Mettons en place une armée d’infirmières de réserve», propose le Dr Philippe Devos

Le Dr Philippe Devos, chef adjoint du service des soins intensifs au CHC à Liège et président de l’Absym (association belge des syndicats médicaux), propose de mettre en place rapidement une « armée d’infirmières de réserve » afin d’être prêt à anticiper une nouvelle vague éventuelle dans la pandémie de coronavirus.

Dans une interview au périodique Le Spécialiste, le Dr Devos estime que, pour ce faire, « il faut rendre mobilisable des infirmiers qui ne sont plus dans le métier (2/3 des diplômés belges ne pratiquent plus l’art infirmier). Pour cela, il faut une loi pour pouvoir mobiliser les volontaires chez leur employeur actuel, un financement pour dédommager l’employeur afin qu’il y gagne (pour éviter la discrimination à l’embauche) et un rappel annuel de 2-3 semaines comme pour les manoeuvres (3-5 jours de cours théorique et 10-15 jours de pratique) qui devraient être financées. »

« Ce n’est pas envisageable pour cet été, mais c’est réalisable sur le terrain pour l’automne prochain (2021) », selon Philippe Devos. « On doit aller vite. On ne doit pas attendre l’été prochain pour y penser. C’est le bon moment et le coût sera plus faible que celui d’une nouvelle vague », d’après lui.