34 blessés, dont 26 policiers, 6 véhicules endommagés...: le bilan complet de «la Boum»

Les huit autres personnes blessées sont des participants au rassemblement. «Six d’entre elles ont reçu des soins sur place et deux ont été emmenées à l’hôpital», a précisé Ilse Van de Keere, porte-parole de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles.

La police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles a précisé, vendredi après-midi, le bilan final des blessés et des dégâts à la suite des incidents au Bois de la Cambre jeudi soir. Ce sont au total 34 personnes qui ont été blessées, dont 26 policiers. Parmi ces derniers figurent trois membres de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles, dont un a été admis à l’hôpital mais a déjà pu le quitter. Les 23 autres policiers blessés proviennent de la police fédérale et d’autres zones de police de la Région bruxelloise.

Le bilan final fait également état de six véhicules de police endommagés. Cinq voitures ont eu les vitres brisées et les pneus crevés, et le pare-brise d’un camion de la cavalerie policière a été cassé.