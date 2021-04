Remco Evenepoel au départ du Giro le 8 mai prochain? «Tout se déroule comme prévu»

Après avoir posté ce jeudi des photos de lui à l’entraînement dans le Vieux Quaremont, Remco Evenepoel s’est envolé pour l’Espagne, au Centro de Alto Rendimiento, un centre d’entraînement de haute performance situé à 2.320 mètres d’altitude dans la Sierra Nevada. Il peaufinera là-bas sa forme pour le Giro 2021, dont il devrait figurer au départ le 8 mai prochain.

« Il sera entouré par les bonnes personnes », a déclaré Klaas Lodewyck à nos confrères d’Het Laatste Nieuws, lui qui sera le directeur sportif de l’équipe Deceuninck Quick-Step au Tour d’Italie.

« C’est lors de ce stage en altitude que Remco va mettre sa dernière pierre à sa préparation pour le Giro. Le but est de purement peaufiner la condition et de travailler son rythme dans les ascensions. Tout se déroule comme prévu. Remco ne ressent plus aucune douleur, ce qui est le plus important et un signal positif. »