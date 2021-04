Tour des Flandres : Mathieu van der Poel veut jouer un «rôle prépondérant» mais n’a «pas les jambes» qu’il voulait (vidéo)

«Beaucoup ont éprouvé des difficultés mercredi. La chaleur m’a un peu gêné et j’ai entendu dire que certains ont souffert du même problème. Dimanche sera une nouvelle course. Je dois malgré tout admettre que je n’ai pas encore trouvé les jambes que je voulais avoir sur le sol belge. Peut-être que la fraicheur a disparu», a lancé le Néerlandais de 26 ans.

«Le bloc italien a été difficile», a concédé celui qui a pourtant remporté les Strade Bianche. «J’ai ressenti une certaine fatigue après Tirreno-Adriatico (où il a décroché deux étapes, ndlr). Après le Tour des Flandres, je me concentrerai sur le mountainbike. Et je pourrai le faire après une semaine de repos étant donné le report de Paris-Roubaix.»

L’année dernière, Van der Poel avait très largement animé la course, prenant part à une échappée royale avec Alaphilippe et Van Aert. «Davantage de coureurs sont capables de l’emporter. Il n’est pas facile de prédire qui a vraiment une chance de s’imposer. L’équipe Deceuninck-Quick Step a dominé l’E3 mais Zdenek Stybar n’est pas là et le Tour des Flandres est 60 km plus long. La course s’annonce ouverte et beaucoup de formations voudront l’emballer.»

Le fait que ce 105e Ronde de l’histoire se dispute à huis clos a un impact selon le Néerlandais. «On ressent davantage la douleur. Il n’y a plus de distraction découlant des acclamations des spectateurs.»