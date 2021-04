Bois de la Cambre: déploiement de la police en cours, une arrestation (photos)

Des policiers patrouillent aussi dans le parc et le bois. La fête sauvage doit commencer à 18h et se terminer à 22h. La police de Bruxelles-capitale/Ixelles appelle les citoyens à ne pas s’y rendre pour participer à l’événement « L’Abîme », qui n’a pas été autorisé.

L’abîme », une fête sauvage prévue vendredi de 18h à 22h pour le droit de se réunir malgré la pandémie, n’aura pas lieu au parc du Cinquantenaire à Bruxelles comme initialement annoncé, mais au bois de la Cambre, selon une information publiée en matinée sur le groupe Facebook de l’événement. Le bourgmestre Philippe Close n’a pas l’intention, selon sa porte-parole, de fermer le bois, considérant que ce serait priver les citoyens de la liberté d’en jouir pour s’aérer et s’y promener.

Jeudi soir, l’événement intitulé « La Boum » annoncé sur les réseaux sociaux avait attiré 1.500 à 2.000 jeunes au bois de la Cambre. La police est intervenue pour disperser la foule avec l’aval du bourgmestre de la Ville de Bruxelles afin de faire respecter les restrictions sanitaires.

Plusieurs dizaines de policiers, sept chevaux de la police et huit manifestants ont été blessés, selon le dernier bilan communiqué jeudi en soirée par la police de Bruxelles-Ixelles. Certains ont été transportés à l’hôpital, mais aucun blessé n’a jusqu’alors été signalé dans un état grave.

Il y a en outre eu 22 arrestations, dont 18 administratives et quatre judiciaires. Plusieurs véhicules de police ont également été dégradés.

« On veut retrouver notre droit de se réunir »

La « fête sauvage » de vendredi soir pour revendiquer le droit de se rassembler a été déplacée du Cinquantenaire vers le bois de la Cambre par mesure de sécurité afin d’éviter de voir des gens pressés contre des grilles en cas de répression ou de mouvements de foule, a expliqué dans l’après-midi un porte-parole du collectif « L’Abîme », qui a appelé à la non violence et à ce que chacun prenne ses responsabilités par rapport à la Covid-19. Il espère voir ces fêtes défendant la liberté de se réunir se propager dans toutes les villes à travers l’Europe.

Les collectifs « L’Abîme », derrière la « fête sauvage » de ce vendredi soir, et « La Boum », pour celle de jeudi soir, sont distincts. Le second n’a pas de revendications politiques particulières.

« Organiser est un grand mot ; nous sommes l’étincelle, comme ’La Boum’ était un poisson d’avril qui a servi à réunir la poudre », fait valoir un porte-parole du collectif. « On veut retrouver notre droit de se réunir et de se rassembler sauf qu’il faut demander une autorisation et comme cela fait un an qu’on vit sous une dictature sanitaire il était évident que jamais nous ne l’aurions eue. D’où le qualificatif ’sauvage’ pour nos fêtes. On estime qu’on ne fait rien de mal. Depuis quelques heures, on a l’impression qu’on organise un attentat terroriste. Cela montre à quel point on en est arrivé. Il est juste question de mettre de la musique dans un parc et encore hier, ils n’y sont même pas parvenus. Je pense qu’on a le droit de notre côté, la morale de notre côté, une bonne partie du peuple… »