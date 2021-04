Ath, de l’enfer à la corde

Qui veut voyager encore un peu dans les traces bourguignonnes du Hainaut peut se rendre au monumental château d’Antoing, tout cerné de murs (les ducs, de Philippe le Bon à Charles Quint, y vinrent en visite), ou partir en quête des restes du château de Herchies (dont un donjon bâti par le chancelier Rolin). Mais n’oubliez surtout pas de faire halte au château peut-être le plus impressionnant de tous, celui de Solre-sur-Sambre, qui, comme le domaine de Potelle, appartint à Gilles de Mortagne l’écartelé et finit dans les mains du chancelier Carondelet. Pour ma part, je me rends à Ath, où m’attend une surprise de taille.

De pauvres diables gantois qu’on emprisonnait dans la tour Burbant selon leurs moyens. Les plus riches pouvaient s’installer au Paradis, une cellule dotée d’une fenêtre rectangulaire et suffisamment haute pour se tenir debout. Les plus pauvres devaient se contenter de l’Enfer, une cellule basse, humide et sombre, que l’on peut toujours visiter. Finalement, tous finissaient pendus dans le Bois du Renard. Quand les lourdes portes de bois de la prison se referment derrière moi, je pense à leur combat, celui de courageux citadins contre leur seigneur, à leur fin sans gloire. À Ath, on est au plus près de ce combat entre cité et pouvoir ducal qui fut si décisif pour nos contrées. Mais il y a plus.