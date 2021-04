De Philippe le Bon, on a gardé une trentaine de portraits, avec ou sans chaperon sur la tête, tous des copies d’originaux perdus de Rogier van der Weyden des années 1440. Ce nombre souligne la grande renommée de Philippe longtemps après sa mort. Ici à Ath, dans la Maison des géants, est conservé un portrait peu connu mais remarquable. Il est sous les verrous dans l’attente des nouveaux aménagements du musée. Mais on va gentiment me chercher Philippe dans son coffre. Vers 1450, naquit le cortège des géants (inscrit au patrimoine de l’Unesco). Le portrait conservé à la Maison des géants se différencie des autres par l’arrière-plan doré et le réalisme exceptionnel des traits du visage de Philippe le Bon. - Coralie Cardon et D.R.

On voit tout de suite comment cette effigie se différencie des autres portraits : l’arrière-plan doré et le réalisme exceptionnel des traits de son visage dans la peinture. Regardez les détails des rides autour des yeux ou la différence entre la finesse de sa lèvre supérieure et l’épaisseur de la lèvre inférieure. Ce qui me frappe surtout, c’est la verrue dans son cou. Une recherche dendrochronologique a montré que le panneau a dû être peint entre 1480 et 1520, d’autres études indiquent qu’il s’agit d’une copie particulièrement réussie d’un original des années 1430 du maître de Flémalle, alias Robert Campin. Si c’est vrai, Ath peut être fier.

La peinture reçut deux à trois siècles plus tard un cadre supplémentaire où était inscrit : « Fondateur de cette maison en 1449 ». Il s’agit de l’hôpital de la Madeleine, qui put sortir de terre grâce au duc et qui porte toujours le même nom. Une main qui tient l’acte de fondation a été ajoutée par les sœurs de manière malhabile, une façon de fanfaronner avec le nom clinquant de leur fondateur.