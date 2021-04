Parcours, difficultés, favoris, engagés : tout ce qu’il faut savoir sur le Tour des Flandres 2021 (vidéos)

Comme en 2020, le Tour des Flandres n’empruntera pas le Mur de Grammont, lieu sacré du cyclisme flamand, ni le Bosberg qui se situe dans les parages. Le Vieux Quaremont (franchi trois fois) et le Paterberg (escaladé à deux reprises) seront sans doute les deux ascensions pavées amenées à orienter la course.

1. Lippenhovestraat (1.300m, à 168,5 km de l’arrivée)

2. Paddestraat (1.500m, 167,1 km)

3. Katteberg (à 152,1 km)

600m (6% moy., 8% max)

4. Holleweg (1.500m , à 151,3 km)

5. Vieux Quaremont (à 122,6 km)

2.200m (4% moy. 11,6% max)

6 . Kortekeer (à 121,2 km)

1.260m (6,4% moy, 17% max)

7. Eikenberg (à 114,9 km)

1.200m (5,2% moy, 10% max)

8. Holleweg (1.500m , à 112 km)

9. Wolvenberg (à 111,8 km)

645m (7,9% moy. 17,3% max)

10. Karel Martelstraat (2.400m , à 110,5 km)

11. Jagerij (800m, à 108,1 km)

12. Molenberg (à 101,9 km)

463m (7% moy. 12%)

13. Marlboroughstraat (à 97,9 km)

2.040m (3% moy, 7% max)

14. Berendries (à 93,9 km)

940m (7% moy. 12,3% max)

15. Valkenberg (à 88,5 km)

550m (8,2% moy, 13% max)

16. Berg The Houte (à 76,1 km)

1.100m ( 6% moy, 21% max)

17. Kanarieberg (à 70,6 km)

1.000m (7,7% moy. 14% max)

18. Vieux Quaremont (à 54,6 km)

2.200m (4% moy. 11,6% max)

19. Paterberg (à 51,2 km)

360m (12,9% moy, 20,3% max)

20. Koppenberg (à 44,6 km)

600m (11,6% moy, 22% max)

21. Mariaborrestraat (2.400m , à 40,5 km)

22. Steenbeekdries (à 39,2 km)

700 m (5,3% moy, 6,7% max)

23. Taaienberg (à 36,7 km)

530m (6,6% moy. 15,8% max)

24. Kruisberg-Hotond (à 26,5 km)

2.500m (5% moy, 9% max)

25. Vieuw Quaremont (à 16,7 km)

2.200m (4% moy. 11,6% max)

26. Paterberg (à 13,2 km)

360m (12,9% moy, 20,3% max)

Les favoris :

Les trois fantastiques Wout van Aert, Mathieu van der Poel et Julian Alaphilippe partent avec les faveurs du pronostic et ont un coup d’avance sur leurs concurrents. Tactiquement l’équipe Deceuninck-Quick Step jouera certainement un grand rôle avec la force de son collectif. La course sera ouverte et pourrait sourire à une multitude d’outsiders.

★★★ : van Aert, van der Poel, Alaphilippe

★★ : Sagan, Asgreen, Lampaert,

★ : Van Avermaet, Stuyven, Trentin, Küng, Van Baarle, Vanmarcke, Naesen, Pidcock, Sénéchal, Matthews, Kristoff

La liste provisoire des partants : ICI

Le palmarès :

Record de victoires (3) : Museeuw, Cancellara, Boonen, Magni, Leman et Buysse

Record de victoires par pays: Belgique (69),

Le palmarès depuis 2010:

2010: Fabian Cancellara (Sui)

2011: Nick Nuyens

2012: Tom Boonen

2013: Fabian Cancellara (Sui)

2014: Fabian Cancellara (Sui)

2015: Alexander Kristoff (Nor)

2016: Peter Sagan (Svq)

2017: Philippe Gilbert

2018: Niki Terpstra (P-B)

2019: Alberto Bettiol (Ita)

2020: Mathieu van der Poel (P-B).