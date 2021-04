AstraZeneca: les Pays-Bas suspendent le vaccin pour les moins de 60 ans, un nouvel avis attendu en Belgique

Tant l’Allemagne que les Pays-Bas ont décidé de ne plus administrer le vaccin de la firme britannico-suédoise aux personnes de moins de 60 ans. Des nouveaux cas d’effets secondaires graves ont été rapportés sur des patients ayant reçu le vaccin.

L’Agence européenne du médicament (EMA) a cependant une nouvelle fois déclaré mercredi que le vaccin était sûr et efficace.

En Belgique, c’est au tour du Conseil supérieur de la Santé et de la taskforce Vaccination de se concerter. « Les ministres de la Santé publique examinent les différents scénarios possibles avec le Conseil supérieur de la Santé et la taskforce Vaccination », indique le CSS vendredi. Les développements internationaux sont suivis de près et une mise à jour de l’avis sur ce vaccin devrait être communiquée la semaine prochaine.