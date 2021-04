Deux chevaux de la police bruxelloise rentrent seuls à la caserne après les interventions au bois de la Cambre (vidéos)

Deux chevaux mobilisés pour l’intervention au bois de la Cambre à Bruxelles vendredi soir se sont échappés vers 20h00 sans policiers sur leurs dos et sont rentrés à la caserne de la police fédérale à Etterbeek, selon une information diffusée par plusieurs médias et confirmée par les porte-paroles de la police locale de Bruxelles-Ixelles et de la police fédérale. Cette dernière explique que les deux cavaliers ont glissé de leurs montures, mais que la police a encadré le parcours des deux équidés. Il n’y a pas eu d’incident.

Les chevaux sont notamment passés par l’avenue Victoria, l’avenue Franklin Roosevelt, la place Marie-José, l’avenue du Pesage, la rue Elise et le boulevard général Jacques. Des passants et cyclistes sont intervenus sur leur passage pour ralentir la circulation, selon des médias.