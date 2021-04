Euromillions Basket League: Mons remporte le choc à Anvers, Liège gagne, le Brussels s’incline

Mons s’est imposé vendredi soir sur le parquet d’Anvers (61-69) dans le choc de la 8e journée du 2e tour en Euromillions Basket League, le championnat de Belgique de basket. Ostende et Liège se sont également imposés en déplacement respectivement au Brussels (58-90) et Louvain (90-91).

Le choc au sommet de cette journée de championnat entre Anvers et Mons a tenu toutes ses promesses. Ce sont les Anversois qui commençaient le mieux sous l’impulsion de Vincent Kesteloot (15 points et 8 rebonds) pour largement prendre les commandes au premier quart (24-15). Petit à petit, les visiteurs trouvaient le rythme via Jabril Durham (9 points, 7 rebonds, 8 passes et 7 interceptions) pour revenir à quatre unités à la pause (34-30). En confiance, les Hennuyers remettaient les compteurs à zéro à l’entame du dernier quart (45-45) grâce à Skylar Spencer (14 points et 14 rebonds). A nouveau dans le match, les Montois ne laissaient pas passer leur chance de renverser la vapeur pour finalement s’imposer 61-69.