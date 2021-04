Rassemblement au bois de la Cambre: onze arrestations, deux chevaux de la police sans cavalier (vidéos)

La police patrouillait autour et à travers eux à pied, à cheval et en voiture. Les agents contrôlaient les personnes en possession de matériel de musique et d’alcool, notamment pour confisquer les bouteilles en verre et se prémunir de jets dangereux. Des messages appelant à porter le masque et à respecter la distanciation sociale étaient diffusés via des drones.

Vers 18h30, une personne distribuant des tracts incitant les gens à défendre leur liberté et dénonçant la gestion politique de la pandémie a été contrôlée sous les huées de la foule, qui scandait le mot « liberté ».

La tension est montée d’un cran après l’arrestation d’une première personne. La police s’est mise en rangs. Deux femmes arboraient des pancartes devant les cavaliers appelant à ne pas utiliser des chiens et chevaux contre les participants. « On n’est plus au temps de Napoléon et on ne devrait pas utiliser les animaux contre des gens », a défendu l’une d’elles.

Une seconde arrestation a amené un autre mouvement de foule et deux arroseuses stationnées sur l’avenue ont traversé la pelouse vers 19h15 et se sont rapprochées de l’étang. Des policiers à pied ont ensuite repoussé d’un côté, dans les bois, des jeunes plus agressifs envers les forces de l’ordre, et des cavaliers ont dispersé un groupe au centre de la pelouse.

« On ne fait rien de mal »

Un peu avant 19h30, un premier message appelant à quitter les lieux a été diffusé. « On venait faire la fête juste parce qu’on a envie de retrouver notre liberté », a expliqué une jeune fille sur place. « On ne fait rien de mal. On veut faire attention à notre entourage, mais on ne veut pas rester dans cette situation des années non plus. Les fêtes ont dégénéré à cause des jeunes comme des policiers, qui en viennent vite à des comportements violents. »

Les arroseuses ont ensuite été utilisées. Toutes les forces étaient pleinement déployées vers 20h00 pour disperser les participants. Du gaz lacrymogène a été également été signalé à proximité des personnes dans les bois. De nombreuses interpellations ont eu lieu vers 20h00-20h30.

La pelouse était vide vers 20h30. Il restait encore quelques petits groupes présents, notamment dans les bois en bordure de pelouse, à proximité de la route.

Deux chevaux en cavale

Deux chevaux mobilisés pour l’intervention au bois de la Cambre se sont échappés vers 20h00 sans policiers sur leurs dos et sont rentrés à la caserne de la police fédérale à Etterbeek,. Cette dernière explique que les deux cavaliers ont glissé de leurs montures, mais que la police a encadré le parcours des deux équidés. Il n’y a pas eu d’incident.

Les circonstances qui ont amené les deux policiers à glisser des chevaux restent encore à déterminer.