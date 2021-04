Trains, loisirs, rassemblements…: ce qui est permis (ou pas) pendant les vacances de Pâques

Trains vers la Côte . La règle selon laquelle les passagers des trains ne peuvent s’asseoir que sur les sièges situés du côté de la fenêtre n’est appliquée qu’aux trains ayant pour destination des gares côtières. La SNCB autorise les passagers adultes à s’asseoir uniquement sur les sièges situés près de la fenêtre. Les enfants de moins de 12 ans peuvent occuper d’autres sièges. Cette règle est d’application pendant les vacances de Pâques et le week-end des 24 et 25 avril.

Dès ce samedi 3 avril, les règles changent pour les passagers à destination de la Côté belge. Les autres mesures pour lutter contre le coronavirus sont d’application depuis le 28 mars et ce, jusqu’au 25 avril.

Contacts sociaux . Il est permis d’avoir des contacts rapprochés avec une seule et même personne au maximum. Une distance de 1,5 mètre n’est alors pas nécessaire. Chaque membre de la famille peut recevoir un contact rapproché à domicile. Un maximum d’un contact rapproché peut être accueilli à la fois. Une personne isolée peut inviter son contact rapproché et une personne supplémentaire chez elle. Ces personnes ne peuvent pas se trouver chez la personne isolée en même temps.

Rassemblements. Les manifestations statiques sont limitées à 50 personnes maximum. Les rassemblements de plus de 4 personnes, enfants de moins de 12 ans non compris, ne sont pas autorisés. Les membres d’un même ménage peuvent se déplacer ensemble.

Couvre-feu. En Wallonie et en Flandre, il est de vigueur entre minuit et 5 heures du matin. En région bruxelloise, il s’applique entre 22 heures et 6 heures du matin.

Culture. Tout est fermé, par exemple, les cinémas, les casinos et les parcs d’attractions. Il n’y a pas d’événements ou de spectacles. Par exemple : le théâtre ou les concerts.

Loisirs. Sont ouverts les bibliothèques, les plaines de jeux extérieures, les musées, les villages de vacances, les parcs de bungalows et campings ainsi que les parcs animaliers.

Sports. Il est permis de faire de l’exercice à l’extérieur à 4 personnes au maximum tout en maintenant une distance de 1,5 mètre.

Les jacuzzis, les cabines à vapeur, les hammams, les centres de fitness et les pistes de ski (y compris de randonnée) et les centres de ski sont fermés.

Les piscines sont ouvertes.

Horeca. Les cafés et les restaurants sont fermés. Il est permis d’acheter des repas à emporter ou de se faire livrer des repas jusqu’à 22h le soir.

Magasins non essentiels. Les commerces non essentiels peuvent poursuivre les activités de livraison et fonctionner sur rendez-vous, avec un maximum de 50 personnes en même temps, dans des créneaux horaires définis.

Magasins essentiels. Restent ouverts les magasins d’alimentation, y compris les magasins de nuit, les commerces vendant des produits d’hygiène et de soins et de l’alimentation pour animaux. Sont également ouverts les pharmacies, les librairies, les stations-service, les télécommunications, les dispositifs médicaux, les magasins de bricolage, les jardineries, les pépinières, les magasins de fleurs et plante, de gros pour professionnels, tissus, fils à tricoter, merceries, papeteries.

Métiers de contact. Les professions de contact non médicales sont fermées. Cela concerne les coiffeurs et barbiers, les instituts de beauté, tatouage, piercing, pédicure non médicale, manucure, massage.

Télétravail. Les entreprises et services publics restent ouverts, en télétravail. Alexander De Croo, le Premier ministre, a annoncé le renforcement des contrôles et a indiqué que les entreprises récidivistes sur le non-respect du télétravail obligatoire risquaient la fermeture.

Enseignement. Les cours ont été suspendus du 29 mars au 2 avril, pour le primaire, le secondaire, l’artistique à horaire réduit. Ils reprendront le 19 avril, après Pâques. Dans l’enseignement supérieur, les cours reprendront en code orange dès le 19 avril. Le code orange prévoit que les activités d’apprentissage et d’évaluation en présentiel ne peuvent rassembler simultanément plus de 20 % du nombre total d’étudiants de l’établissement.

Religion. Les lieux de culte sont accessibles et l’exercice collectif du culte y est autorisé. Les rassemblements y sont limités à 15 personnes, peu importe la taille ou le nombre de pièces dans le bâtiment de culte. Les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis et le ministre du culte (par exemple, le prêtre ou l’imam) ne sont pas pris en compte

Les mariages peuvent avoir lieu avec au maximum 15 personnes. Les enfants jusqu’à 12 ans accomplis et le fonctionnaire de l’état civil ou le ministre du culte (par exemple, un prêtre ou un imam) ne sont pas pris en compte. Il n’y a pas de collation après la cérémonie.

Les funérailles peuvent avoir lieu avec au maximum 50 personnes et au maximum 1 personne par 10 mètres carrés. Les enfants jusqu’à 12 ans accomplis et le fonctionnaire de l’état civil ou le ministre du culte (par exemple, un prêtre ou un imam) ne sont pas pris en compte. Il n’y a pas de collation après la cérémonie.