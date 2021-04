Il y a trois ans, Cristiano Ronaldo réalisait une somptueuse bicyclette en Ligue des champions (vidéo)

Certains buts sont inoubliables de part leur importance ou leur beauté. C’est notamment le cas de cet incroyable but marqué par Cristiano Ronaldo le 3 avril 2018.

À cette époque, le Portugais évoluait dans les rangs du Real Madrid. Le club espagnol affrontait la Juventus de Turin en quart de finale de la Ligue des champions. Dans ce match aller remporté 0-3 par les Madrilènes, Ronaldo a éclaboussé le monde entier avec un geste tout simplement splendide : une bicyclette. Au-delà de l’action en elle-même, CR7 a impressionné les observateurs par son incroyable élévation dans les airs. Une démonstration aussi bien technique qu’athlétique qui lui avait valu d’être applaudi par les supporters turinois, qui allaient accueillir le quintuple Ballon d’Or dans leur équipe quelques mois plus tard.

Une réalisation de toute beauté, élue bien logiquement « but de la saison 2017-2018 », qui fête donc ces trois ans ce samedi, et dont on ne se lasse pas de regarder.