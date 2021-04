Messi, Ramos, Alaba…: ces stars en fin de contrat qui vont animer le marché des transferts lors des trois prochains mois

En tête d’affiche, bien évidemment, le dossier Lionel Messi devrait déchaîner les passions. Restera-t-il, ou non, au FC Barcelone après avoir tenté en vain de quitter le club l’été dernier ? En appointant Joan Laporta à la présidence du club il y a quelques semaines d’ici à peine, les Catalans ont annoncé clairement leur volonté de prolonger le sextuple Ballon d’Or.

Même si le mercato estival n’ouvrira officiellement ses portes qu’au mois de juillet prochain, le marché des transferts s’annonce plus que jamais mouvementé dans les trois mois à venir. Cette année, particulièrement, plusieurs joueurs phares, occupant des rôles essentiels dans des grands clubs, voient leur contrat toucher à sa fin, et seront libres de tout contrat dès le 30 juin. Ils sont d’ailleurs d’ores et déjà autorisés à négocier avec les clubs de leur choix, et devraient donc prendre leur décision dans les semaines à venir.

Chez le grand rival madrilène, c’est le capitaine, Sergio Ramos, qui n’a toujours pas prolongé son contrat. S’il semble assez probable que l’Espagnol reste au Real, le temps passe, et commence à presser pour trouver un accord.

Au Bayern Munich, le départ de David Alaba est acté. Il est quasiment certain que le défenseur autrichien s’en ira, sans contrepartie, dès la fin de son contrat. La question est plutôt de savoir dans quelle grosse écurie il atterrira, au vu des intérêts annoncés du Real Madrid, du Barça, de Liverpool, Manchester City, Chelsea ou encore du PSG.

Sergio Aguero

Ce lundi, Sergio Aguero a annoncé qu’il quitterait Manchester City le 30 juin prochain, après dix ans passés chez les Skyblues, où il est d’ailleurs le meilleur buteur de l’histoire du club. L’Argentin n’a toutefois pas précisé son futur point de chute, et, même si sa volonté de rejoindre Messi au Barça avait été ébruitée, sa décision sera fortement attendue.

Georginio Wijnaldum

Enfin du côté de Liverpool, il semblerait que Georginio Wijnaldum se rapproche de plus en plus d’un départ. Pilier de l’entrejeu des Reds depuis plusieurs saisons, le Néerlandais ne semble pas tomber d’accord avec le club de la Mersey pour une prolongation, et il est lui aussi envoyé avec insistance du côté de Barcelone.

… Et d’autres encore

Parmi les autres joueurs qui pourraient attirer l’attention de nombreux clubs avant le 30 juin, on retrouve Memphis Depay, qui pourrait bien chercher à viser plus haut que Lyon, Lucas Vazquez, qui ne trouve pas d’accord avec le Real Madrid, Gianluigi Donnarumma qui cherche un contrat juteux à l’AC Milan, ou encore Eric Garcia qui devrait quitter Manchester City et Julian Draxler, en fin de bail avec le PSG.