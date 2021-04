L’AC Milan arrache le partage contre la Sampdoria, mais laisse la possibilité à l’Inter de s’envoler (vidéos)

L’AC Milan est parvenu in extremis à arracher le partage ce samedi, à domicile contre la Sampdoria. Longtemps menés 0-1 suite à la belle ouverture du score de Quagliarella après une erreur défensive, les Rossoneris ont dû patienter jusqu’à la 87e pour égaliser, grâce à Hauge.

Un résultat tout de même insuffisant en vue de la course au titre. Avec ce point pris, Zlatan Ibrahimovic et ses équipiers reviennent à cinq longueurs de leur voisin milanais à la 2e place, mais comptent désormais deux matches disputés en plus. En cas de victoire de l’Inter ce samedi soir à Bologne, ils prendraient donc un confortable matelas de 8 points d’avance sur leur dauphin, avec toujours un match joué en moins.