Peter Sagan évoque son avenir chez Bora-Hansgrohe: «S’ils pensent qu’ils n’ont plus besoin de moi, je chercherai une équipe qui me veut vraiment»

Peter Sagan sera-t-il toujours un coureur de l’équipe Bora-Hansgrohe la saison prochaine ? Rien n’est moins sûr. Alors que Ralph Denk, patron de Bora, évoquait il y a quelques jours ses doutes quant à la prolongation du Slovaque, expliquant ne pas être sûr de vouloir mettre autant d’argent pour un coureur proche de la fin de sa carrière, Sagan n’a pas tardé à lui répondre.

« Je ne sais pas si Ralph a dit exactement ce qui a été écrit dans les médias, je ne l’ai pas vraiment lu et parfois une phrase, dans une interview, peut être est sortie de son contexte. Honnêtement, je ne me sens pas vieux. J’ai 31 ans, je ne me sens pas à l’automne de ma carrière et je pense avoir montré que je peux encore gagner des courses même si mon printemps a été entravé par le virus COVID-19 », a déclaré Sagan à Cyclingnews, avant de poursuivre :

« J’étais très occupé à courir et je ne me suis pas encore assis autour d’une table pour parler avec Ralph, donc mon avenir n’a pas encore été décidé. J’ai eu de belles années chez Bora-Hansgrohe, mais si Ralph me considère comme dépassé, c’est son opinion. S’il pense qu’il n’a pas besoin de moi pour gagner des courses pour l’équipe, je serai la première personne à essayer de trouver une équipe qui me veut vraiment. »