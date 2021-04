Bart Verhaeghe, président du FC Bruges, revient sur l’échec de l’introduction en bourse: «C’est un report, et pas une annulation»

Alors qu’il était censé faire sa grande entrée en bourse la semaine dernière, il n’en est finalement rien pour le FC Bruges qui a été contraint de changer ses plans. Un échec certes, mais les Brugeois continuent à regarder de l’avant.

« Bien sûr, je suis déçu », a expliqué Bart Verhaeghe, le président du Club de Bruges dans une interview accordée à VRT NWS. « En tant qu’entrepreneur, ce n’est pas agréable de ne pas faire ce que l’on avait prévu. Mais je peux mettre cela en perspective. Et je peux reconnaître que certaines erreurs ont été commises et que nous aimerions en tirer des leçons pour l’avenir. »

« Ce n’est pas le moment de faire les comptes maintenant. Ce n’est pas nécessaire et ce n’est pas comme ça que je suis en tant qu’entrepreneur. Je cherche surtout à savoir ce que je peux apprendre de tout ça. Nous avançons à l’unisson comme un conseil. Et le plus important est que le Club de Bruges est une entreprise bien gérée et organisée. L’entreprise fonctionne comme une horloge, avec de bonnes personnes, une très bonne stratégie commerciale, une bonne histoire… Elle est forte dans les livres, sur le bilan et sur le terrain », poursuit-il avant de rappeler qu’il espère toujours voir le FC Bruges rentrer en bourse.