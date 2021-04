Vaccination: des «bancs de réserve» mis en place pour les doses non attribuées

Un accord de coopération a été approuvé ce vendredi par les parlements régionaux wallons et flamands en faveur de la plateforme Qvax. Ce système complémentaire permettra aux personnes qui désirent se faire vacciner au plus vite de s’inscrire sur une sorte de banc de réserve, s’il reste des doses de vaccin non attribuées dans les centres.

Certaines personnes ne se présentent en effet pas aux rendez-vous qui ont été fixés pour elles aux centres de vaccination. On appelle ça le « no show ». L’absentéisme ou les annulations de dernière minute ne sont pas très élevés, mais tout dans tout, le nouveau système permettra non seulement de faciliter les choses dans les centres de vaccination en leur évitant de devoir faire le tri parmi toutes les personnes qui se présentent spontanément, mais surtout de ne jamais devoir gaspiller de précieuses doses. Le calcul est vite fait : 5 doses non utilisées dans 150 centres durant 5 mois, ça fait 112.500 doses qui ne sont pas utilisées à temps et reculent l’objectif d’atteindre l’immunité de groupe.