Vaccin AstraZeneca: la Belgique remettra un nouvel avis la semaine prochaine

Au Royaume-Uni, sept personnes ayant reçu le vaccin anti-Covid AstraZeneca sont décédées de caillots sanguins, sur un total de 30 cas identifiés jusqu’ici. « Les avantages du vaccin AstraZeneca pour prévenir l’infection au Covid-19 et ses complications continuent d’être largement supérieurs aux risques et le public devrait continuer à recevoir le vaccin quand il est invité à le faire », a toutefois déclaré June Raibe la directrice de l’agence britannique du médicament (MHRA).

Le vaccin AstraZeneca, développé avec l’université d’Oxford, fait l’objet de suspicions dans plusieurs pays après des cas graves de formation de caillots sanguins, certains ont décidé de ne plus administrer ce vaccin en dessous d’un certain âge. Les Pays-Bas ont ainsi annoncé vendredi suspendre temporairement les injections de ce produit pour les moins de 60 ans, à la suite d’une décision similaire prise mardi en Allemagne. Ils ont emboîté le pas au Canada et à la France (55 ans), la Suède et la Finlande (65 ans).