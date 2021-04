Mathieu van der Poel «sans stress» au départ du Tour des Flandres

La tactique d’Alpecin-Fenix est simple : tout pour Van der Poel. « Ce n’est pas un secret et je peux le confirmer sans réserve. Il a une solide équipe autour de lui. J’ai du mal à accepter le fait que certaines personnes soient si désobligeantes à l’égard de notre équipe. Regardez dans À Travers le Flandre : quatre hommes ont travaillé pour Tim. Quelle équipe avait autant d’hommes disponibles ? »

« Nous sommes restés très discrets cette semaine », a déclare le directeur sportif Michel Cornelisse. « À Travers la Flandre n’a pas été un succès pour Mathieu, mais nous sommes arrivés troisièmes avec Tim Merlier. Mathieu a fait sa part de travail pour amener Tim dans une bonne position à l’arrivée. Une fois de plus, il est apparu clairement que van der Poel n’est pas un robot. Bien sûr, ce serait formidable de gagner le Tour des Flandres deux fois de suite, mais il l’a déjà gagné et il peut donc prendre le départ sans stress. Si nous ne gagnons pas, mais que nous pouvons nous regarder dans les yeux le soir, alors nous rentrerons chez nous avec le sourire. »

Dimanche, Mathieu van der Poel prendra le départ du 105e Tour des Flandres avec le numéro 1. Après un À Travers la Flandre décevant, le champion des Pays-Bas est rentré chez lui et a retrouvé ses équipiers samedi à l’hôtel. L’ambiance chez Alpecin-Fenix est détendue et bonne. L’équipe s’élancera d’Anvers avec une seule mission, celle d’aider van der Poel à remporter une deuxième victoire consécutive dans le Ronde.

Après le Tour des Flandres, Van der Poel se concentrera sur le mountainbike. Donc pas d’Amstel pour lui. « Il fait une pause. N’oubliez pas qu’il a déjà eu une longue saison de cyclocross dans les jambes. Et puis il a immédiatement commencé sa campagne sur la route. Après le Ronde, il veut faire du VTT et nous le laisserons faire. Mathieu aime faire ça et qui sommes-nous pour l’en empêcher ? Il a besoin de variété. »