Surpris par Waasland-Beveren à domicile, Ostende cède du terrain dans la course aux Playoffs 1

En match d’ouverture de la 32e journée du championnat de football, Ostende s’est incliné à domicile face au dernier du classement Waasland-Beveren (0-2). Les Kustboys ont terminé à neuf suite aux exclusions de Frederik Jakel (77e) et Makhtar Gueye (90e). Au classement, Ostende reste 4e (49 points) mais pourrait céder cette précieuse position en vue des Play-offs 1 à Anderlecht (5e avec 49 points), lundi. Grâce à Danel Sinani (23e) et Michael Frey (41e), Waasland (18e) revient à un point du Cercle Bruges (17e) et deux de Mouscron (16e). Deux autres matches sont programmés ce samedi : Saint-Trond/Malines à 18h30 et Courtrai/Club de Bruges à 20h45.

À Ostende, Sidrit Guri et Cameron McGeehan étaient indisponibles et Ari Skulason est retourné en Suède, au IFK Nörrkoping. Chez les Waeslandiens, Nicky Hayen avait des soucis surtout en défense avec les absences de Felix Bastian, Sege Leuko, Miguel Vieira et Andreas Wiegel. Malgré tout, les visiteurs ont pris l’initiative et une frappe de Frey a été déviée en coup de coin par Jack Hendry (2e). Les Côtiers ont répliqué sèchement par Andrew Hjulsager dont le tir a été renvoyé par Nordin Jackers au prix d’un joli réflexe (4e).

Ostende a patienté avant de montrer qu’il était le patron mais son jeu n’a pas généré de véritables occasions. Par contre, Frey a tiré profit d’une mauvaise appréciation d’Arthur Theate sur une balle en profondeur pour se ruer vers le but et tirer sur Guillaume Hubert mais sur le rebond, Sinani, qui venait de monter au jeu à la place d’Aboubakary Koita (16e), a porté les Waeslandiens au commandement (23e, 0-1). L’attaquant de Beveren a eu une nouvelle occasion de frapper de près mais le gardien ostendais a sorti une belle parade de sa manche (30e). Le troisième essai a été le bon pour le Suisse, qui a parachevé une contre-attaque menée par Daan Heymans et Amine Khammas (41e, 0-2).