Assurer devant son but pour arracher les Playoffs 1: le vrai défi de Timon Wellenreuther

S’il s’agit bien évidemment d’une tuile pour le Louvaniste, qui espérait retrouver des sensations pour éventuellement intégrer la liste des 23 (ou 26-27…) de Roberto Martinez en vue de l’Euro, cela l’est aussi pour son club, qui aurait bien eu besoin de ses qualités techniques et de son leadership afin d’aborder au mieux les trois dernières rencontres compliquées de la saison régulière (Antwerp, Bruges, Saint-Trond). Ainsi que celles de Playoffs (1 ou 2) qui pourraient suivre, d’ailleurs.

Alors que tout le monde s’attendait à ce que Hendrik Van Crombrugge revienne entre les perches anderlechtoises, la mauvaise nouvelle est tombée mardi : absent depuis le début du mois de novembre en raison d’une blessure au dos qui l’avait amené à passer sur le billard, le portier et capitaine du RSCA a connu une rechute qui le prive de la fin de saison.

Jusqu’ici, Timon Wellenreuther n’a pas encore offert tous les gages de sécurité requis. Même si, aux yeux de Kompany, l’Allemand venu de Willem II est un « excellent gardien capable de concurrencer Van Crombrugge et qui a bien progressé après une période d’adaptation », il manque souvent d’assurance sur sa ligne ou de précision dans son jeu de relance. À intervalles réguliers, il commet également des bourdes qui coûtent cher, comme cela avait été le cas en fin de match à Charleroi, à Eupen ou encore contre Courtrai.

Confronté récemment à la question de savoir s’il ne craignait pas le retour de Van Crombrugge, l’Allemand avait lancé un regard de tueur en direction de l’effronté confrère qui avait osé douter de ses qualités, affirmant qu’il était toujours prêt et que cette concurrence ne lui faisait pas peur. En réalité, Wellenreuther se trouve confronté à un défi costaud, qui débutera ce lundi au Bosuil : convaincre les sceptiques, de plus en plus nombreux, qu’il peut aider son équipe.