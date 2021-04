La dernière chance du Standard et de Gand pour le Top 8

Annoncée comme le grand rival du FC Bruges dans la course au titre, La Gantoise s’est liquéfiée en début de saison, au point de sombrer dans un anonymat crispant, pour ne pas dire inquiétant. De son côté, le Standard visait un accès dans le fameux Top 4, un giron restreint synonyme de Playoffs 1. Ici aussi, la réalité du terrain s’est avérée bien différente des espoirs, de quoi voir les Rouches miser leurs plus belles billes sur une victoire en finale de Croky Cup contre Genk.

Les deux coaches aiment la circulation de balle rapide et le pressing haut pour étouffer l’opposition. Une philosophie de jeu claire, qui nécessite une prise de risques mais qui permet de prendre possession du cuir très rapidement. Le but de cette approche est évidemment d’amener le danger le plus rapidement possible en zone de finition, lieu de prédilection de Roman Yaremchuk pour les visiteurs et João Klauss côté local.