Arthur Van Doren: «Les Bruxellois ont démontré qu’ils avaient leur place dans ce Final 4»

À l’issue de cette demi-finale européenne, il y avait tout de même un Belge qui affichait un large sourire. Arthur Van Doren, le défenseur central de Bloemendaal et des Red Lions, reconnaissait que les Bruxellois l’avaient impressionné et qu’ils méritaient peut-être mieux à l’issue de ce duel.

Arthur, le Léopold vous a finalement donné pas mal de fil à retordre ?

« Exactement. Les Bruxellois ont démontré qu’ils avaient bien leur place dans ce Final 4. C’était un match très difficile. Ils ont été meilleurs que nous lors de la première période. Nous avons éprouvé de difficultés à mettre de la pression sur la balle et ils se sont créé pas mal d’occasions. Ils méritaient d’ailleurs de mener au score. Puis, au fil des minutes, en seconde mi-temps, nous avons repris l’initiative puis le dessus sur les échanges. Le partage était logique à l’issue des 60 minutes même si je regrette toutefois que nous ayons manqué d’efficacité sur notre penalty. Ensuite, lors des Shoot-outs, c’est toujours une loterie. Mais je suis très heureux que nous ayons pu arracher ce ticket pour la finale. J’espère également que Tom Boon sera rapidement de retour à son meilleur niveau. C’était triste de le voir déjà quitter le terrain après 5 minutes sur blessure. Je suis très heureux également de voir que nos internationaux ont démontré qu’ils étaient les meilleurs joueurs sur le terrain. En tant que Belge, c’est un élément que j’ai aussi apprécié lors de cette demi-finale. »

Vous pensiez sincèrement que le Léo vous causerait autant de problèmes ?

« Oui, on s’y attendait. Nous n’avons jamais sous-estimé notre adversaire. Ca faisait longtemps que nous n’avions plus disputé un match de prestige comme celui-ci avec une élimination directe à la clé. Il nous manquait 2 pions importants, cet après-midi, avec les absences de Floris Wortelboer et de Roel Bovendeert qui nous apportent pas mal de sérénité quand cela tourne un peu moins bien. Et cela a pesé dans la balance. Mais je répète que le Léopold a démontré qu’il possédait une équipe très solide avec de bons joueurs. »

Cette finale constituait également un objectif pour Bloemendaal en début de saison ?

« Tout à fait au même titre que le titre national. Et nous allons tout faire pour aller chercher cette victoire en EHL. Nous sommes impatients de disputer cette prochaine rencontre. Nous affronterons une équipe que nous n’avons jamais rencontrée et qui évolue en zone. Ce ne sera donc pas simple mais nous mettrons tout en œuvre pour tenter de conquérir ce sacre européen. »