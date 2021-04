Environ un million et demi de Belges au moins partiellement vaccinés

Actuellement, 1.472.477 Belges ont reçu au moins une première injection de vaccin, parmi lesquels 563.675 se sont vu administrer une seconde dose et sont donc complètement vaccinés. Soit au total, 2.036.000 doses. Ainsi, un peu plus de 6 % (6,1 %) des plus de 18 ans disposent d’une couverture vaccinale complète en Belgique.

Plus de deux millions de doses de vaccin contre le Covid-19 ont été administrées en Belgique, selon les chiffres les plus récents de l’Institut de santé publique Sciensano.

Si l’on se concentre sur la distribution vaccinale par région, « toutes les régions du pays avancent à un rythme comparable », a déclaré samedi, lors de la séance d’information hebdomadaire sur la vaccination, Sabine Stordeur, directrice de programme scientifique au Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE) et membre de la taskforce vaccination. Ainsi, 12,8 % des Bruxellois de plus de 18 ans ont reçu une première injection de vaccin, contre 16,8 % des Wallons, 15,5 % des habitants de la Communauté germanophone et 16 % des Flamands. A Bruxelles, 4 % des plus de 18 ans sont complètement vaccinés contre 5,7 % en Wallonie, 5,2 % en Communauté germanophone et 6,7 % en Flandre.