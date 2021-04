Tour des Flandres: Van der Poel, van Aert et Alaphilippe, trio de favoris pour le 105e Ronde

Les «trois fantastiques» que sont Wout van Aert (Jumbo-Visma), Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) et Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick-Step) partiront de nouveau avec une énorme pancarte de favoris. L’année dernière, le trio s’était retrouvé en tête de la 104e édition du Ronde, organisée en octobre à cause du coronavirus qui avait chamboulé le calendrier cycliste. Nouveau champion du monde, Alaphilippe avait chuté après avoir heurté une moto dans le final et Mathieu van der Poel avait devancé Wout van Aert dans un sprint royal. Sur le podium de l’E3 à Harelbke, Mathieu van der Poel a connu un jour sans mercredi dans À travers la Flandre, qu’il a terminé en 58e position. Pas de quoi inquiéter cependant le Néerlandais en quête de doublé sur le Ronde. «C’est un accident de parcours», déclare MVDP à propos de sa course de mercredi. «Je suis définitivement prêt à défendre mon titre et je veux jouer un rôle prépondérant dans la course».

Une météo plus fraiche ce dimanche À travers la Flandre a été couru sous une météo estivale. Il fera plus frais en ce dimanche de Pâques. «Beaucoup ont éprouvé des difficultés mercredi. La chaleur m’a un peu gêné et j’ai entendu dire que certains ont souffert du même problème. Dimanche sera une nouvelle course. Je dois malgré tout admettre que je n’ai pas encore trouvé les jambes que je voulais avoir sur le sol belge. Peut-être que la fraicheur a disparu», dit le vainqueur des Strade Bianche.

Wout van Aert prendra lui le départ du Ronde une semaine après avoir enlevé sa première classique sur le sol belge, Gand-Wevelgem. «Je suis un des favoris mais pas le grand favori. J’ai gagné Gand-Wevelgem mais cette course n’est pas comparable au Tour des Flandres», a déclaré van Aert cette semaine. «Si Deceuninck-Quick Step est au même niveau qu’à l’E3 Harelbeke, ce ne sera pas simple. Je ne dois cependant pas adapter ma course sur cette équipe. Le ’Ronde’ est une course difficile et il est donc plus réaliste que le groupe de tête sera formé par la sélection naturelle. Je veux en faire partie et j’espère que j’aurai encore des équipiers autour de moi».