Changement important au Tour des Flandres: le départ sera donné en alternance à Bruges et Anvers pour les six prochaines années

Le départ du Tour des Flandres sera donné en alternance à Bruges et à Anvers pour les six prochaines années, ont confirmé les organisateurs dimanche en conférence de presse avant le départ de la 105e édition.

La Ronde à Bruges en 2023

Anvers organisera le départ des éditions 2022, 2024 et 2026 tandis que Bruges accueillera les éditions 2023, 2025 et 2027 du Ronde. «Nous sommes très heureux de pouvoir unir Burges et Anvers en tant que villes de départ du Tour des Flandres», a souligné Tomas Van Den Spiegel, CEO de Flanders Classics, en conférence de presse aux côtés de Bart De Wever (N-VA), bourgmestre d’Anvers, et Dirk De Fauw (CD&V), bourgmestre de Bruges.