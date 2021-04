Météo: de la neige et de fortes rafales attendues d’ici la fin du week-end

Le thermomètre affichera 6 degrés en Hautes Fagnes et 11 degrés dans l’extrême sud de la Belgique, sous un vent généralement faible mais modéré au littoral.

La soirée de dimanche sera plus claire mais la nébulosité augmentera au cours de la nuit à partir du nord. Le temps demeurera toutefois sec, sous des minima compris entre 0 et 6 degrés. Le vent se renforcera progressivement et soufflera assez fortement à la mer, avec des rafales jusque 60 km/h.