Coronavirus: le Royaume-Uni va tester un système de passeport sanitaire

Le gouvernement britannique a indiqué dimanche prévoir de tester dès mi-avril en Angleterre un système de passeport sanitaire pour permettre la reprise d’activités très affectées par la pandémie, comme les matches de football et les événements en salles.

« Nous faisons tout notre possible pour permettre la réouverture de notre pays (…) de la manière la plus sûre possible », a déclaré le dirigeant conservateur dans un communiqué.