Le pétage de plomb de trop pour Neymar? De nouvelles rumeurs renvoient le joueur du PSG à Barcelone

Exclu à la fin du match contre Lille, ce samedi soir (1-0 pour les Lillois), Neymar s’est encore fait remarquer pour une mauvaise gestion de ses émotions. Le Brésilien du PSG a d’abord été responsable d’un geste d’humeur sur Benjamin André en le confrontant, tête contre tête avant de le repousser avec une main au visage. Bis repetita dans les derniers instants du match, avec cette fois une altercation avec Tiago Djalo. Le Lillois avait pris le ballon en main après une sortie en faveur du PSG pour gagner du temps et Neymar l’a bousculé, recevant par la même occasion son deuxième carton jaune et le quatrième carton rouge depuis qu’il est à Paris.

Aussi exclu pour cette ultime action de match, Djalo n’en est pas non plus resté là. Les deux joueurs se sont confrontés une nouvelle fois dans le tunnel menant aux vestiaires, d’après des images de Canal +. Neymar est revenu pousser le Portugais et plusieurs personnes ont dû s’interposer pour éviter qu’une bagarre n’éclate.

Mauricio Pochettino a esquivé la question de la gestion des émotions de Neymar en conférence de presse d’après-match mais il a légèrement développé sur une relance d’un journaliste : « Bien sûr, la gestion des émotions est importante dans la vie, dans le football et un club comme le PSG. Ce qu’on vit en ce moment est atypique par rapport à d’habitude. Mais ce n’est pas seulement une question d’émotions. Il y a plein de choses qu’on essaie d’optimiser depuis le départ pour être meilleurs chaque jour. »