Wout van Aert épuisé après avoir fini 6e du Tour des Flandres: «Je n’étais tout simplement pas assez bon»

Wout van Aert était l’un des favoris de ce Tour des Flandres, mais il a finalement dû se contenter de la sixième place après avoir été lâché par Kasper Asgreen et Mathieu van der Poel à 17 kilomètres de l’arrivée.

« Le finale a été plus difficile qu’il ne l’a jamais été. J’ai senti après le deuxième passage dans le Vieux Quaremont que j’étais vidé », a réagi le coureur Jumbo-Visma, visiblement épuisé par ses efforts. « La dernière boucle a été celle de trop. En fin de compte, je n’étais tout simplement pas assez bon, mes jambes n’étaient pas assez bonnes. Évidemment, ce n’était quand même pas mal, sinon je n’aurai pas fini 6e. J’ai continué à me battre, mais je n’avais plus rien en moi. »

Le Belge a rapidement compris qu’Asgreen et van der Poel étaient les meilleurs dans cette course. « Je ne pouvais plus suivre dans le dernier passage du Vieux Quaremont. Je me suis ensuite retrouvé dans un groupe avec des gars où j’étais clairement le meilleur coureur ces dernières semaines, et plus maintenant. Je dois maintenant me faire à cette idée et me reposer en vue de la Flèche Brabançonne et de l’Amstel Gold Race ».