Trump aurait prélevé de l’argent à ses sympathisants à leur insu

L’équipe de campagne de l’ancien président américain Donald Trump a prélevé de l’argent des comptes de ses sympathisants à leur insu, rapporte le New York Times. On parle de plusieurs millions de dollars, soutirés sans que les partisans n’aient donné leur accord. Alors qu’on leur laissait penser qu’ils contribuaient à la campagne de réélection de Trump via une donation en ligne unique, elle était en fait récurrente. Les plaintes s’accumulent auprès des banques et des sociétés de cartes de crédit.

L’appel aux dons a été lancé en septembre, suite au manque de financement que rencontrait l’équipe de campagne de Trump.

Comment s’y sont-ils pris ?

Afin de faire une unique donation, il fallait décocher une case presque invisible. En effet, l’équipe de Trump avait fait du don récurrent l’option par défaut.