Kasper Asgreen après son succès au Tour des Flandres: «J’avais confiance en mon sprint»

« Je suis resté dans la roue de Mathieu et j’ai pu parer quand il a accéléré », déclare Kasper Asgreen. « La question était de savoir qui aurait le plus d’énergie après cette course difficile. Nous étions tous les deux à la limite. J’ai gardé Mathieu devant moi dans le dernier kilomètre. J’avais appris dans l’oreillette que nous n’allions plus être repris et que la victoire se jouerait au sprint entre nous deux. Je me sentais bien et j’ai été confiant dans mon sprint ».