Voici ce qui a causé la fuite des chevaux de la police depuis le Bois de la Cambre

Les deux équidés ont alors pris l’initiative de retourner seul vers leurs boxes. Ils ont emprunté l’avenue Victoria, l’avenue Franklin Roosevelt, la place Marie-José, l’avenue du Pesage, la rue Élise et le boulevard Général Jacques. Pour les protéger durant leur cavale, des cyclistes et des piétons ont tenté de ralentir les voitures circulant sur l’itinéraire des deux chevaux.

Ce samedi à midi, le directeur de la sécurité publique à la police fédérale Benoît Van Houtte est revenu, lors du JT de la RTBF, sur cet incident un peu surprenant, qui n’a heureusement pas créé trop de problèmes. Pour lui, ce n’est pas étonnant que les deux animaux aient retrouvé leur chemin jusqu’à la caserne sans problème : « Le Bois de la Cambre est le terrain d’entraînement de nos chevaux, depuis qu’ils sont tout jeunes. C’est l’une des premières sorties que l’on fait à cheval. Quand on les achète et qu’on veut les habituer au bruit de la circulation, on va jusqu’au Bois de la Cambre et on revient ». « Ils connaissent réellement ce chemin-là par cœur », a-t-il ajouté, se montrant tout de même impressionné par les images diffusées en masse sur les réseaux sociaux : « Ils ont même pris les ronds-points dans le bon sens ! ».