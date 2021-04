Météo: pourquoi les températures vont chuter (vidéo)

Ce lundi des précipitations pourront adopter un caractère hivernal, principalement en Haute Belgique. A l'arrière, un temps nettement plus variable gagnera progressivement tout le pays, avec des éclaircies mais aussi par endroits quelques averses parfois sous forme de giboulées. En Ardenne, il s'agira de quelques chutes de neige fondante avant qu'elle ne commence à tenir au sol en fin de journée (ou même provisoirement avant lors des précipitations les plus marquées). Il fera froid, les maxima se situant entre 2 et 8 degrés.

Ce soir et cette nuit, le temps sera d'abord sec avec de larges éclaircies, rapporte l’IRM. En seconde partie de nuit, le ciel se couvrira progressivement sur de nombreuses régions. Les nuages pourront d'ailleurs limiter la visibilité sur le relief en fin de nuit. Au même moment, les premières pluies (faibles) toucheront les régions proches du littoral et de la frontière avec les Pays-Bas. Dans l'intérieur, le vent sera modéré d'ouest à sud-ouest. Au littoral, le vent modéré de sud-ouest deviendra assez fort et s'orientera à l'ouest-nord-ouest à l'aube. Minima de 1 à 6 degrés.

Plus tard en soirée et la nuit de lundi à mardi, des averses et giboulées plus nombreuses envahiront notre pays depuis la mer du Nord. Un coup de tonnerre n'est pas tout à fait exclu. De plus, l'altitude de la limite pluie-neige diminuera. De la neige sera possible au sud du sillon Sambre et Meuse mais aussi sur une partie de la Moyenne Belgique. Le vent de nord-ouest deviendra faible à souvent modéré dans l'intérieur mais restera généralement fort à la côte. Minima de -4 degrés en Hautes Fagnes à +4 degrés en bord de mer, avec des valeurs proches de 0 degré ou très légèrement positives dans la partie centrale du pays.