Charleroi – Mouscron: un début de derby wallon offensif (direct 0-0)

L’erreur n’est permise pour aucun des deux clubs dans le derby wallon entre le Sporting Charleroi et l’Excel Mouscron. Fortement touché par le coronavirus, le groupe de Karim Belhocine retrouve enfin le chemin des terrains avec, comme seul objectif, de mettre fin à sa série de cinq parties sans victoire et de rester dans la course au top 8, synonyme de Playoffs 1.

Du côté des Hurlus, la victoire du Cercle de Bruges plus tôt dans la journée ne fait pas leurs affaires. Mouscron se retrouve désormais 17e, relégable, et une victoire au Mambourg serait un bon bol d’air frais dans cette atmosphère étouffante dans le fond du classement.