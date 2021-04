Greg Van Avermaet: «Super-heureux de retrouver le podium, quatre ans plus tard»

Pour la quatrième fois de sa carrière, Greg Van Avermaet s’est hissé sur le podium de la course à laquelle il songe, chaque matin en se rasant. Mais la 3e place qui sanctionne sa prestation pascale 2021 lui procurait un sourire franc, là où ses accessits de 2014 et 2017 (2e) ou de 2015 (3e) l’avaient laissé sur sa faim et même engendré quelques frustrations.

A bientôt 36 ans, le Flandrien sait qu’il lui faut user de toute sa science de course et d’une parfaite connaissance du terrain pour espérer surprendre ou en tout cas, mettre en difficulté des adversaires aujourd’hui plus toniques, plus véloces. « J’ai logiquement manqué de punch pour accompagner Alaphilippe, van der Poel ou van Aert dans le Koppenberg ou le Taaienberg mais j’ai pu rester dans le coup et finalement, arracher cette 3e place qui me rend très heureux. C’est le plus beau résultat que je pouvais raisonnablement espérer. »