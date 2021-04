Sihame El Kouakibi acusée d’avoir détourné des fonds publics: ce que l’on sait

Elle s’est ensuite battue pour l’intégration des jeunes dans le monde du travail. Pour ce faire, elle a notamment fondé une série d’asbl, dont « Let’s go Urban » à Molenbeek. Son travail a été reconnu aux plus hauts niveaux de l’Etat.

La députée aurait détourné au moins un million d’euros de subsides. Parmi ces derniers et les dons dont ont bénéficié ses associations, on note : 3,4 millions d’euros de la Ville d’Anvers, 200.000 euros de l’ancien ministre de l’Intérieur Jan Jambon dans le cadre du Plan Canal à Molenbeek, 320.000 euros du gouvernement flamand et 475.000 euros de la part de différentes grandes sociétés privées.

Cependant, on ne sait pas où se trouve cet argent. Nos confrères de VTM ont montré de nombreux investissements dans l’immobilier ces 5 dernières années. Divers biens valant plusieurs centaines de milliers d’euros rejoignent son patrimoine. En février 2020, elle acquiert une maison à Anvers pour 815.000 euros. Six mois plus tard, une seconde dans le centre d’Anvers pour 750.000 euros… Au total, on compte 2 millions et demi d’investissements, sans compter les travaux facturés aux asbl mais réalisés au domicile privé de Sihame El Kouakibi.

L’Open VLD a lancé la procédure d’exclusion de la jeune femme. L’Inspection flamande des finances va enquêter sur toutes les subventions accordées à quatre associations sans but lucratif de Sihame El Kaouakibi au cours des dernières années. S’il s’avère que ces subventions flamandes ont été utilisées à tort, le gouvernement récupérera l’argent, a annoncé le ministre-président flamand Jan Jambon (N-VA) au Parlement flamand.