Mbaye Leye réagit aux phases litigieuses de Standard-Gand: «Dans ce cas-ci, le VAR n’a pas vraiment aidé l’arbitre...»

Mené alors au score, les Rouches n’ont eu d’autre choix que de puiser dans leurs réserves physiques, mais surtout mentales. Ce qu’ils ont fait avec brio. « Avant le début du match, on avait déjà eu beaucoup de bons contenus », explique le coach sénégalais. « Comme ce que l’on a vu dans le jeu à Genk, par exemple. Après, on a un groupe très jeune, donc qui fait des erreurs. Ce ce qui avait permis aux Limbourgeois de revenir. Mais, dans l’ensemble, c’est bien, on montre de belles choses. On a réagi de la bonne manière, cela montre que les joueurs se sentent concernés. Aujourd’hui, j’ai vu des joueurs qui se sont réveillés et qui se sont révoltés. Et c’est aussi ça, l’esprit du club. »

Et, pour y arriver, Mbaye Leye veut en voir encore plus de la part de ses ouailles. « Quand c’est la dernière ligne droite, il faut agir. Aujourd’hui, on a plutôt réagi, mais on a réussit à rester dans le match, notamment grâce à Arnaud Bodart. On a une équipe jeune, qui fait des erreurs et qui en fera encore, mais on va continuer d’apprendre. L’essentiel, c’est d’essayer de faire quelque chose dans cette année de m... »