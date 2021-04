France: 5 femmes arrêtées, l’une soupçonnée de préparer une action violente

Les quatre autres femmes interpellées, la mère et trois soeurs de la personne initialement visée par l’opération, l’ont été parce qu’elles étaient présentes au domicile, a ajouté la source judiciaire. De même source, au moins l’une des soeurs est mineure.

Lors des interpellations, les policiers ont découvert notamment un sabre, a-t-on relevé de source proche de l’enquête, en ajoutant que des perquisitions étaient en cours dimanche. Selon cette source, il semble que des églises à Montpellier étaient visées par le projet d’action.

En déplacement dans le Nord, le ministre de l’Intérieur a fait valoir que « la menace terroriste » en France était « extrêmement forte », en rappelant ses consignes de vigilance accrue données aux préfets pour ce week-end de Pâques.

« La DGSI,(…) par son travail de renseignement d’une grande efficacité sait se prémunir d’attaques le plus possible sur notre territoire national », a poursuivi Gérald Darmanin, ajoutant : « Je ne sais pas encore si c’est un attentat déjoué mais des menaces graves étaient concordantes et c’est à bon droit que la DGSI, sous mon autorité et (celle de) la justice, est intervenue ».

D’après Le Point, ces interpellations ont été réalisées « dans le quartier populaire de La Dévèze », au sud-est de Béziers.

L’hebdomadaire a également indiqué, citant une source locale, que ces femmes « étaient connues pour être radicalisées et, concernant certaines d’entre elles, pour avoir visionné des vidéos » du groupe Etat islamique.

Même si les actions terroristes d’inspiration jihadiste sont très majoritairement perpétrées par des hommes, des femmes ont déjà été condamnées en France pour de tels actes.

Quatre femmes devenues le « visage du jihad au féminin » selon le parquet antiterroriste à l’époque, dont Ornella Gilligmann et Inès Madani qui avaient tenté de faire exploser une voiture près de Notre-Dame de Paris en 2016, avaient ainsi été condamnées aux assises en 2019 à des peines allant jusqu’à 30 ans de réclusion criminelle. Le procès en appel d’Inès Madani et de Mohamed Lamine Aberouz doit se tenir en mai à Paris.