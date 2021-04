Mehdi Carcela après la victoire du Standard contre Gand: «On récolte enfin le fruit de notre travail!»

Monté au jeu à vingt minutes du terme, Mehdi Carcela a fait un bien fou au Standard. « Dans les matches déstructurés comme celui que l’on a pu voir en deuxième période, je savais que Mehdi pouvait faire des dégâts », a analysé après la rencontre Mbaye Leye. Et la vista de l’ailier marocain a donné raison au coach sénégalais.

Après avoir repiqué dans l’axe, l’ancien de Benfica a véritablement offert le but de la délivrance à Michel-Ange Balikwisha. « L’appel de Mickey (Balikwisha) est très beau », analyse Carcela. « C’est vrai que je lui mets bien dans la course, puis il marque un superbe but de l’extérieur. »

Et, s’il a pu délivrer une telle passe, c’est grâce… au terrain, selon lui. « Sur un bon terrain, on peut produire du bon football. Il devrait y en avoir un peu plus en Belgique », sourit le Liégeois. « Aujourd’hui, j’ai pris du plaisir sur le terrain, et c’est bien le plus important. On a donné quelques cadeaux en première période, mais ça a tourné en notre faveur en deuxième. On a réussi à poser notre jeu, c’est ce qui me fait plaisir. On récolte enfin le fruit de notre travail. »