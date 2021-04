Van Cleemput après Charleroi-Mouscron (1-1): «C’était maintenant ou jamais»

Le partage dans le choc hennuyer face à Mouscron (1-1) avait évidemment un goût de trop peu pour Charleroi. « On est tous déçus, on voulait vraiment gagner ce match pour croire encore aux Playoffs 2… au minimum », analysait Jules Van Cleemput après la partie. « C’était maintenant ou jamais. C’est bien sûr mieux de prendre un point que pas du tout mais ça reste insuffisant. Il n’y avait pas une mauvaise équipe en face. On a tout donné pour gagner, on s’est battu dans les duels et on s’est créé des opportunités. Mais malheureusement, on n’a pas su mettre plus qu’un but. »

La plupart des concurrents directs des Carolos ayant perdu des points, le résultat se voulait d’autant plus frustrant. « Cela ne nous a pas mis de pression négative, on était tous prêts pour prendre ce match par le bon bout mais ça n’a pas tourné en notre faveur. »

Pourtant, l’entrée de l’ancien Malinois aurait bien pu faire basculer la rencontre. Auteur d’un bon retour pour empêcher le 0-2, il a ensuite délivré l’assist qui a permis à Fall d’égaliser avant de voir sa lourde frappe déviée par Koffi, manquant donc de peu le but de la victoire. « C’est un bon gardien en face », sourit-il. « Quand je rentre, je veux tout donner, comme d’habitude, et apporter un plus à l’équipe. Aujourd’hui, ça s’est concrétisé par une passe décisive. J’en suis heureux mais je le suis beaucoup moins du résultat… »