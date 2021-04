20e but en Serie A pour Lukaku, un De Bruyne étincelant: le week-end des Diables rouges à l’étranger en vidéos

Le derby berlinois s’est soldé par un partage entre l’Union et le Hertha. Les visiteurs peuvent remercier Dodi Lukebakio. Ce dernier a signé le penalty égalisateur à la demi-heure de jeu avant d’être remplacé 30 minutes plus tard. Dedryck Boyata n’a pas disputé la rencontre.

Leandro Trossard était impliqué dans le but de Brighton ce dimanche face à Manchester United. Cependant, cela n’a pas empêché les Seagulls de s’incliner face aux Red Devils (2-1).

Manchester City a remporté le choc face à Leicester et ses Diables ce samedi. Une victoire de plus pour les Cityzens qui ont pu compter sur un Kevin De Bruyne en feu pour arracher cette victoire. Sur le deuxième but mancunien, le Diable rouge a signé une passe lumineuse pour mettre à mal la défense des Foxes.