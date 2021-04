Hatem Ben Arfa sur la sellette du côté de Bordeaux: le vestiaire ne tolère plus le joueur

L’arrivée d’Hatem Ben Arfa à Bordaux en octobre dernier était vue comme bénéfique pour les Girondins. Cependant, il semble qu’il y ait de l’eau dans le gaz. L’ancien joueur de l’OL et de l’OM ne fait plus l’unanimité dans les vestiaires et irrite certaines personnes, rapporte L’Equipe.

Benoit Costil, le gardien de l’équipe, se serait complètement lâché face à Laurent Koscielny : « Je le connais depuis les équipes de France de jeunes. Il ne respecte que les gens qui ont fait une carrière comme toi. Les autres, il s’en fout complètement ».

Jean-Louis Gasset, l’entraîneur du club, aurait également exprimé son ras-le-bol de la situation.