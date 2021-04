Une maison inhabitée en partie détruite par le feu à Auderghem

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus, lundi matin, pour un incendie dans une maison inhabitée située au carrefour entre le boulevard du Souverain et l’avenue Auguste Demey à Auderghem, près de la station Herrmann-Debroux. L’habitation est en partie détruite.

«Le feu s’est propagé vers la toiture de la maison. La toiture et le grenier sont complètement sinistrés et il y a des dégâts des eaux au premier étage et au rez-de-chaussée», a-t-il poursuivi. L’origine de l’incendie reste à déterminer.